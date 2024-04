L’ULTIMA GIORNATA. Domenica si gioca alle 20: gli incroci per la griglia finale

Tra 48 ore si torna in campo per l’ultima giornata di campionato. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20. Tutte le partite si disputeranno in contemporanea. L’Arezzo dovrà battere il Sestri Levante e sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti. In particolare di Pescara e Pontedera per sperare di scavalcarle entrambe. Gli abruzzesi andranno in trasferta a Fermo contro una Fermana, quasi disperata che dovrà vincere per forza per tenere accesso un lumicino di speranza per far scattare la forbice playout ed evitare la retrocessione diretta in D. I granata toscani, invece saranno di scena a Carrara contro un avversario ormai certo del terzo posto e con la testa già ai playoff. In zona playoff impegno esterno anche per il Rimini, a Gubbio. Gli eugubini devono difendere la quinta posizione dall’assalto della Juventus Next Gen che andrà a far visita ad una Vis Pesaro affamata di punti per scavalcare la Recanatese in ottica playout. Si annunciano 90 minuti intensi.

L’esito di queste gare determinerà in maniera definitiva la griglia playoff. Il regolamento prevede che nel primo turno si affronteranno le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone. La quinta affronterà la decima, la sesta la nona e infine settima contro ottava. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al secondo turno playoff del girone la squadra meglio classificata.