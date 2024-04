L’ultimo atto. Mercoledì ripresa. Domenica ‘chiusura’ a casa del Foiano

Anche questa settimana mister Magrini ha concesso un giorno di riposo in più alla squadra: gli allenamenti riprenderanno mercoledì mattina.

Alle porte la trasferta in casa della Nuova Foiano, gara che chiuderà la trionfale stagione della Robur (da vedere semmai se la partita verrà giocata allo stadio Dei Pini o se, per accogliere il maggior numero di tifosi bianconeri, verrà scelto un altro impianto). Il tecnico bianconero, salvo intoppi dell’ultima ora avrà l’intera rosa a disposizione, fatta eccezione per Achy che ha appena subìto un intervento alla spalla (ieri era comunque allo stadio, in tribuna, ad assistere alla partita). Non ci sono, a oggi, altri bianconeri in infermeria, non ci saranno, domenica, squalificati: unico ammonito al Franchi, Cavallari che non faceva parte dell’elenco dei diffidati (Galligani, Ricciardo, Bianchi, Bertelli, Lollo).