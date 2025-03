L’ultimo volo della gloriosa aquila granata. Da domani l’Alma Juventus non esiste più

Domani il Giudice Sportivo territoriale delle Marche metterà la parola fine all’Alma Juventus Fano 1906, escludendola definitivamente dal campionato di Eccellenza. La squadra granata non si è infatti presentata nelle ultime quattro gare di campionato contro Matelica, Montefano, Tolentino e sabato scorso nell’anticipo contro l’Osimana per cui a norma di regolamento verrà estromessa dall’ultima parte del campionato. Alla società del presidente Salvatore Guida verrà inoltre comminata una penalizzazione in classifica, con retrocessione all’ultimo posto e una ulteriore ammenda pecuniaria oltre alle precedenti. Il Comitato regionale della Figc dovrà procedere a riformulare la classifica di Eccellenza eliminando tutti i risultati precedentemente ottenuti dall’Alma Juventus, mentre le squadre che avrebbero dovuto incontrare l’Alma nelle restanti quattro che ancora rimangono da disputare osserveranno un turno di riposo. Sulla base dei risultati e del fatto che comunque i granata avevano ottenuto tre pareggi e 23 sconfitte, la classifica è un po’ rivoluzionata, specie per quanto riguarda la lotta per uscire dai playout. I calciatori tesserati, dopo l’esclusione della squadra, saranno svincolati d’ufficio, ma non potranno ormai giocare più per un’altra squadra in questo campionato. Per Dedjon Malshi, Michele Saponaro, Matteo Biagioni, Andrea Mattioli, Francesco Marcattili, Nicola Rastelletti, Andrea Tommasino, Salvatore Di Guida, Daniel Rovinelli che hanno chiesto aiuto anche all’AIC (associazione italiana calciatori) nella persona del delegato Andrea Fiumana, si tratta di una grossa delusione. Resta da risolvere la questione del titolo sportivo. Il numero di matricola della società sportiva è detenuto dalla srl Alma Juventus Fano di Salvatore Guida e spetterà al presidente federale della Figc dire l’ultima parola sull’affiliazione o meno dell’Alma.

sil.cla.