Lumezzane, ecco il gol più bello. Le ragazze rossoblù volano in B: "È un premio dopo tanti sacrifici»

Il cammino del girone A della serie C femminile si concluderà domenica 2 giugno con l’ultimo turno di un cammino lungo trenta avvincenti tappe. Nonostante questo, però, il Lumezzane ha già potuto festeggiare la promozione fortemente voluta in serie B. Un premio ampiamente meritato per la squadra rossoblù, che ha creduto in questo prestigioso traguardo sin dall’inizio della stagione e che è maturato con tre giornate di anticipo, quando un gol in pieno recupero ha consentito alla squadra guidata da Nicoletta Mazza di vincere con 4-3 "in stile messicano" la sfida diretta con la quotata Orobica.

Merli e compagne sono così riuscite a staccare in modo definitivo l’inseguitrice più tenace ed hanno potuto dare libero sfogo alla propria gioia per il prezioso traguardo raggiunto. Un obiettivo di assoluto rilievo, che, però, non è certo il frutto di un exploit inatteso, ma rappresenta piuttosto la conferma dell’ambizioso progetto sportivo di una società che vuole continuare a crescere sotto tutti i punti di vista come quella guidata dal presidente Andrea Caracciolo. In questo senso lo stesso massimo dirigente valgobbino ha sottolineato a più riprese la particolare cura che viene riservata in casa rossoblù sia al settore maschile che a quello femminile. Quest’ultimo non è certo una sorta di "ripiego", ma, al contrario, una realtà nella quale il sodalizio valgobbino crede fermamente e che vuole trasformare in un valido trampolino di lancio per coinvolgere sempre più ragazze nel mondo del calcio e nel progetto formativo ed educativo caro al Lumezzane.

A tal proposito la promozione in serie B della prima squadra rossoblù rappresenta la testimonianza più bella della vitalità del settore femminile lumezzanese, che già pregusta il derby della prossima stagione con il Brescia, ma che è pronto anche a fungere da trampolino di lancio per nuovi talenti in rosa. Giovani e giovanissime aspiranti calciatrici che possono trovare nella squadra allenata da Nicoletta Mazza un punto di riferimento per lasciarsi coinvolgere dal progetto del calcio vissuto come divertimento e strumento di socializzazione caro ai vertici societari rossoblù.

Esempi positivi che, da Merli a Galbiati, da Cattuzzo a Botti, passando attraverso Mariani e Basso, hanno trovato la loro efficace concretizzazione dentro e fuori dal campo. Un gruppo che ha costruito a suon di vittorie le ambizioni della società ed ora è deciso a farsi trovare pronto alla sfida tutta da vivere con una serie B nella quale il Lumezzane punta a confermare tutti i suoi valori.