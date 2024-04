L’Urbino pensa ai playoff. Con l’Osimana finisce 2-2

2

(4-3-3): Stafoggia; Nisi (19’ st Barro), Mataloni, Boccioletti, (5’ st Montesi), Bellucci; Magnani, Pierpaoli (37’ st Tagnani), Morani; Rivi (33’ st Sergiacomo), Sartori (5’ st Galante), Esposito. All. Ceccarini.

OSIMANA (4-3-3): Piergiacomi; Marchesini, Fermani, Borgese (5’ st Bambozzi), Patrizi; Micucci, Colonnini (14’ st Di Lorenzo), Straccio (37’ st Rossetti); Tittarelli, Bugaro (19’ st Pasquini), Mercanti. All. Aliberti.

Arbitro: Animento di Macerata.

Reti: 28’ pt Pierpaoli, 40’ pt (rig.) e 44’ st Tittarelli, 41’ st Barro.

di Ivan Santi

Ultima giornata al Comunale dove si affrontano due squadre con obiettivi diversi. L’Osimana cerca nel migliore dei modi di salutare il campionato senza più nulla da chiedere, l’Urbino sicuro dei playoff attende i risultati dagli altri campi per sapere l’avversario di domenica prossima nel primo spareggio. Prima parte di gara soporifera, mister Ceccarini lascia diversi titolari a riposo e prova a sfondare con il trio Rivi-Sartori-Esposito. Al 24’ rompe il ghiaccio Sartori che su punizione dai 25 metri impegna Piergiacomi che respinge di pugno. Al 26’ incursione di Sartori che calcia in porta, ribatte un difensore e l’azione sfuma. Passano altri due minuti e l’Urbino passa in vantaggio. Azione insistita ancora di Sartori con la palla in area dove è bravo Pierpaoli che in acrobazia insacca all’incrocio. Risponde l’Osimana al 34’ con Bugaro che mette in mezzo e Tittarelli non ci arriva per poco. Al 40’ pareggio osimano su rigore concesso per fallo di mano di Esposito, trasforma Tittareli che spiazza Stafoggia.

Nella ripresa subito sostituzioni per risparmiare le forze di alcuni giocatori. Al 13’ ci prova Tittarelli, ma il tiro è respinto. Al 16’ si mette in moto Galante che fa 40 metri con palla al piede e calcia a lato. Le emozioni si concentrano negli ultimi cinque minuti; infatti al 41’ Galante serve Barro che appena dentro l’area fulmina Piergiacomi. Passano tre minuti e Tittarelli da due passi ristabilisce la parità finale. L’Osimana festeggia l’addio al calcio di capitan Labriola mentre l’Urbino si prepara per il prossimo match playoff a Montefano.