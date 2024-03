L’urlo dell’Audax Piobbico

In Prima categoria (girone A) la decima giornata ha fatto registrare l’allungo del Lunano di renzi, ora con 3 punti di vantaggio sull’Avis Montecalvo e 5 sulla Nuova Real Metauro.

Il punto. Inserendo anche il Tavullia (a meno 8 dalla capolista) la lotta per la vittoria finale pare circoscritta alle prime quattro, per il quinto posto utile per i playoff in questo momento c’è l’Osteria Nuova. Per il discorso della retrocessione diretta (scende di categoria l’ultima) l’Usav Pisaurum è in sofferenza ma come ha dimostrato con il Lunano la squadra è in forma, lotta e ha le carte in regola per giocarsi la salvezza. Fanno parte del gruppo dei playout (dal 12°posto a scendere: Audax Piobbico (27 punti), Vadese (26), Maior (22) e Santa Veneranda 21), comunque con 15 punti in ballo da qui alla fine tutte possono ancora salvarsi evitando i playout. Alla ripresa dopo la sosta il campionato proporrò lo scontro diretto Vadese- Audax Piobbico.

I numeri. L’attacco migliore è dell’Avis Montecalvo (47 gol), il peggiore (19 reti) è dell’Audax Piobbico. Il Pesaro calcio è il team più abbonato ai pareggi (13). L’ultimo turno ha partorito grazie alle 13 reti complessive 5 vittorie (4 casalinghe). 33 i punti di differenza tra i due poli della classifica.

Il commento. Domenica sugli spalti del Comunale di Piobbico ad assistere alla partita c’era l’allenatore (in questo momento senza squadra) di lungo corso Franco Bravi. "Il primo tempo ntra Audax Piobbico e S.Veneranda – ha detto Bravi – è stato equilibrato con gli ospiti più manovrieri, mentre nel secondo tempo il Piobbico è stato superiore. Decisiva l’entrata di Talevi che ha sbloccato il risultato poi c’è stato il raddoppio del numero 8 con un bel tiro da fuori area. Vittoria meritata. La lotta per evitare la retrocessione diretta al momento coinvolge sette squadre da 19 punti a 28 una retrocede direttamente e quattro faranno i play aut, due di queste sette si salveranno ma dovranno fare molta attenzione le squadre che sono a quota 31 punti dovranno raggiungere quota 34 punti per la sicurezza. La lotta per vincere il campionato vede favorito il Lunano che dispone di un ottimo organico e una società forte. Ma con cinque partite da disputare tutto è possibile per recuperare il distacco da parte del Montecalvo e del Real Metauro che meriterebbe qualche punto in più viste le prestazioni mentre il Tavullia è in grande rimonta e l’osteria Nuova un po’ più staccata ma una buona squadra. Una menzione per il Peglio che sta facendo molto bene".

Amedeo Pisciolini