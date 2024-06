LUTTO. Addio a Piero Ragni, appassionato dirigente artusiano

Addio a Giampiero Ragni: è scomparso ieri, vinto da un male incurabile all’età di 57 anni, il popolare dirigente dell’ArtusiAnna (ex Artusiana) di Forlimpopoli, società sportiva di cui aveva fatto parte per 25 anni ricoprendo di sovente il ruolo di guardalinee. Ex dipendente della Sfir, Ragni è stato un vero innamorato del pallone: quello fatto di passione e di amicizia. Il dirigente, in questi lunghi anni di collaborazione con la squadra forlimpopolese, è stato braccio destro del presidente di lungo corso Mauro Fantini e del compianto Aurelio Mordenti, per tutti il ‘Cavallo’, coi quali ha composto un terzetto storico per lo sport di Forlimpopoli.

f. p.