Lutto. La Figc-Lnd piange la scomparsa di Pieroni

Lutto nel mondo del calcio dilettanti e giovanile, fiorentino e toscano, per la scomparsa del rufinese Luca Pieroni. Storico collaboratore del Comitato regionale Toscana Figc-Lnd e dell’ex presidente Fabio Bresci, prematuramente scomparso.

"Luca Pieroni è stato attivo per molti anni presso la sede del Comitato in via Gabriele D’Annunzio - fa presente il presidente regionale, Paolo Mangini - e ha sempre svolto l’incarico con dedizione ed entusiasmo. Oltre all’impegno in ufficio, Luca è stato per diverse stagioni anche dirigente della Rappresentativa regionale di calcio femminile con cui è riuscito a vincere un campionato italiano. La grande famiglia della Lega Dilettanti si stringe attorno al figlio Andrea in questo difficile momento".

Da ricordare anche in passato la militanza di Luca Pieroni come dirigente dell’Audax Rufina, nel periodo di presidenza di Fabio Bresci, con i bianconeri che sono saliti alla ribalta del calcio toscano.

F. Que.