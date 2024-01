Lutto. Muore ex calciatore del San Marino

Aveva soltanto 44 anni Giuseppe Ticli. Dopo un anno di lotta contro una malattia, ieri mattina è morto l’ex attaccante del San Marino calcio. Originario di Carpiano, piccolo comune della città metropolitana di Milano, Ticli lascia moglie e due figli. La maglia dei titani l’aveva indossata nella seconda parte della stagione 2001-2002, in quella che allora era la serie C2. Con mister Romeo Azzali in panchina e Danilo Rossini alla presidenza. Undici presenze a inizio carriera per lui, centrocampista di professione, a San Marino. Salutato il Titano la sua carriera è proseguita sui campi di serie C. Da Monza a Lanciano, toccando anche la cadetteria con la maglia del Catanzaro. Per poi ritornare in Lega Pro. L’ultima sua stagione in campo è stata quella 2007-2008 con quattro presenze messe insieme nel Pavia.