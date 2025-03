Ma il punto serve poco a entrambe le squadre. Due gol per parte,. Matelica e Urbino si dividono la posta

2

URBINO

2

: Ripani, Montella, Ziroli, Lucarini, Siciliano, Frulla, Giovannini, Aquila (25’ st Strupsceki), Iori, Antonioni (41’ st Bagnolo), Amico (25’ st Gabrielli). All. Ionni.

URBINO: Porcellini, Nisi, Boccioletti (36’ st Giovane), Morelli (5’ st Pierpaoli), Bellucci, Tamagnini, Cusimano, Zancocchia (23’ st Palazzi), Bardeggia, Galante, Sergiacomo (23’ st Arcangeli). All. Mariani.

Reti: 5’ e 38’ st Iori, 28’ Tamagnini, 36’ st Galante.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Note – spettatori 300 circa, angoli 3-4, ammoniti: Antonioni, Aquila, Amico, Giovannini, Montella.

Finisce in parità, ma il punto giova a poco per entrambe: il Matelica fa un passo avanti verso la salvezza, senza raggiungerla matematicamente; l’Urbino perde terreno in chiave play off. I locali segnano subito: al 5’ Iori, autore di una doppietta, vede la porta, avanza palla al piede e supera Porcellini con un preciso rasoterra in diagonale. Giocano bene i ragazzi di mister Ionni, ma prima della mezz’ora si fanno gol da soli: traversone in area, colpo di testa di Bellucci, il portiere Ripani non trattiene, la sfera carambola fra Tamagnini e un difensore finendo nel sacco. È l’1-1. Nella ripresa l’Urbino è più deciso nel cercare il successo. All’8’ Ripani si riscatta compiendo una prodezza su Sergiacomo. Deve capitolare, invece, al 36’ quando, su assist di Cusimano, Galante pesca l’angolino lontano. Il Matelica, tuttavia, ha una reazione d’orgoglio e pareggia subito il conto col suo capitano: 38’, cross di Lucarini, mischia in area, Iori è ben appostato, da due passi trova la zampata vincente.