Ma Senigallia ora è seconda in classifica. Fermana, con la Vigor ottimi precedenti

Si avvicina la sfida con la Vigor Senigallia per la Fermana in una sfida nella quale si contano ben 38 precedenti. Gli incroci diventano sempre meno negli ultimi 40 anni perchè raramente le squadre si sono sfidate, avendo frequentato categorie diverse, pur restando sempre una classica del panorama marchigiano. Dal 1984 in poi sono infatti solo 14 le sfide con un bilancio i 8 vittorie della Fermana, 4 pareggi e due soli successi della Vigor. Bilancio che resta in favore della Fermana, allargando in discorso ai 38 precedenti totali che vengono omologati. In totale infatti sono 21 i successi della Fermana, 9 i pareggi con la Vigor capace di imporsi 8 volte, secondo i dati raccolti dalla storica penna gialloblù Marco Rossetti. Ma è tempo di tornare al presente e all’attualità che vede la Vigor Senigallia di Aldo Clementi che, nonostante la sconfitta con il Chieti, resta la seconda forza del campionato a due sole lunghezze dal Chieti. Fino alle tre reti subite domenica scorsa contro la neo capolista tra l’altro, la difesa rossoblù era stata superata solo in una circostanza, da Ferrari dell’Avezzano alla seconda giornata, gara poi vinta in rimonta con i gol di Gabbianelli e D’Errico. Nelle due trasferte finora giocate ad Isernia (sul neutro di Agnone) e a Castelfidardo, la port rossoblù è rimasta immacolata, segno di una buona solidità difensiva al netto di una evidente propensione ad attaccare. Squadra che quest’anno si propone con un 4-3-1-2 nel quale dietro le punte opera un Gabbianelli, già avversario della Fermana in C con la maglia del Rimini mentre in mediana il gioco passa dai piedi dell’ex Ascoli e Montegiorgio De Angelis. In attacco è tornato con una doppietta capitan Pesaresi, domenica scorsa contro il Chieti, ma a gara iniziata e non è escluso che a Fermo torni dal primo minuto, magari al fianco della freccia Kone, classe 2007, che fin qui ha saputo decisamente impressionare ma attualmente a rischio: in settimana ha avuto dei problemi dopo l’infortunio di domenica scorsa nella gara con il Chieti.

In difesa la coppia centrale è formata dai "local" Magi Galluzzi e Tomba, con Roberto in porta a sottolineare la vocazione vigorina che da sempre punta sulle forze locali. Da segnalare anche due ex di giornata. L’estrosa ala Gianfranco D’Errico, capace di strappi importanti anche a gara in corso che alla Fermana ha giocato nel primo anno di Serie D, stagione 2013-2014 e il centrocampista Ernst Alla, classe 2002, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili canarine per poiimporsi a Montefano e Castelfidardo, col passaggio in estate alla Vigor Senigallia dove ha finora collezionato tre gettoni. Per i tifosi della Vigor inoltre prevendita che si concluderà alle 19 di oggi, botteghino ospiti chiuso domenica.

Roberto Cruciani