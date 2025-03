Maceratese al bivio. Derby di fuoco a Osimo. Match fondamentale

A Osimo è uno snodo fondamentale per il campionato della Maceratese che dovrà avere subito il giusto approccio alla gara e imprimerle un ritmo intenso. È un altro capitolo del duello a distanza con la K Sport Montecchio Gallo, formazioni impegnate nella corsa per il salto in serie D. La squadra di Possanzini dovrà prestare attenzione agli avversari che faranno di tutto per mantenere accesa la tenue speranza di centrare i playoff, ma al di là di tutto va in scena un derby a cui entrambe tengono moltissimo. I biancorossi non potranno contare sul difensore Lucero, uscito sette giorni fa nel match interno contro i Portuali Dorica, il giocatore sarà sugli spalti a seguire la gara. La Maceratese questa volta non potrà contare sul sostegno dei tifosi perché la trasferta è stata vietata per motivi di ordine pubblico. Gli sportivi potranno seguirla almeno in diretta su Tvrs che manderà in onda la sfida al Diana.

La Maceratese dovrà prestare attenzione a un avversario che può contare su elementi esperti e in avanti su Alessandroni, Mafei e Triana che hanno le qualità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Sono stati giorni di lavoro in cui i giocatori sono apparsi sereni e tranquilli in una partita che svelerà molti aspetti sul futuro di una Maceratese chiamata a un finale di stagione particolarmente impegnativo. Ma adesso c’è da pensare solo alla gara esterna con l’Osimana che sul suo campo ha raccolto 22 punti segnando 15 gol e subendone 8. Tra i tifosi biancorossi si spera che la squadra confermi quella capacità di cogliere importanti risultati in trasferta dove finora ha vinto 8 volte segnando 18 reti e incassandone 8. Si profila una partita equilibrata in cui la differenza sarà data dagli episodi e dalle situazioni da palla inattiva, servirà una prova di maturità dei biancorossi.