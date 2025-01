Maceratese al bivio: "Serve più sostegno"

"Stiamo rispettando sul campo quanto promesso in estate, però noto ancora poca partecipazione e supporto". È quanto ha detto Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, ricordando che già adesso la squadra ha fatto più punti di quelli conquistati la passata stagione. "Non mi riferisco alla Curva il cui appoggio è incondizionato sin dall’avvio, ma parlo di un ambiente ancora poco compatto a concedere fiducia al gruppo". Il tecnico si rende conto che si sta avvicinando il periodo decisivo. "È arrivata la fase determinante e la squadra sta spingendo sempre al massimo". I biancorossi nell’ultimo turno hanno conquistato 3 punti ai danni dell’Atletico Mariner. "Abbiamo fatto la partita preparata. I miei giocatori non finiscono mai di stupirmi, mi dispiace solo che non riusciamo a concretizzare le occasioni". La nota negativa del match è stato l’infortunio a Nasic, il giocatore nei prossimi giorni si sottoporrà a ulteriori accertamenti e comunque si teme che debba stare fuori a lungo. Questo infortunio, a cui si aggiunge quello di Albanesi, potrebbe accelerare il mercato della Maceratese che nei giorni scorsi ha avviato una serie di trattative per dare quel rinforzo a Possanzini che possa rimpiazzare l’addio di Gomis.