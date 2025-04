Maceratese: Allenamenti Intensivi in Vista del Match Contro Monturano Campiglione

La Maceratese ha ripreso ad allenarsi e lo farà fino a sabato quando l’allenatore Matteo Possanzini darà il rompete le righe.

Stanno lavorando a parte gli infortunati Pablo Javier Lucero, Lorenzo Albanesi e il portiere Federico Gagliardini (foto), tuttavia quest’ultimo potrebbe tornare a disposizione per il 27 aprile quando i biancorossi riceveranno la visita del Monturano Campiglione nell’ultima giornata di campionato. Ma è indubbio che la situazione verrà monitorata giorno per giorno per evitare ricadute che avrebbero conseguenze negative sotto più punti di vista. Tutt’altra situazione per Lucero e Albanesi per i quali i tempi potrebbero essere più lunghi.

Oggi si aggregheranno alla squadra anche Riccardo Bongelli e Denny Ciattaglia, rientrati dalla Sicilia dove hanno partecipato al Torneo delle Regioni con la selezione under 19 eliminata al primo turno. Sono giorni di lavoro anche perché c’è da farsi trovare pronti sotto ogni punto di vista qualora la stagione dovesse prolungarsi.

Domani squadra, staff tecnico e dirigenti si troveranno a Villa Berta per una cena in vista della Pasqua ma anche per fare sentire la vicinanza ai giocatori perché la stagione non è affatto conclusa e l’obiettivo principale può essere ancora centrato.