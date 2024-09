Maceratese, buona la prima: "Per la maglia diamo tutto"

Una bella Maceratese ha debuttato in Coppa Italia lanciando un segnale importante alle avversarie e ai propri tifosi: la squadra c’è, ed è già sulla strada giusta a livello di gioco e mentalità. Oltre al bomber Cognigni, che ha bagnato l’esordio con una doppietta di ottima fattura, è andato a segno anche Armin Nasic, l’11 che Possanzini ha voluto con sé dopo l’esperienza di Tolentino. "Penso che l’atteggiamento della squadra sia stato quello giusto – dice, soddisfatto il giocatore –, così come l’umore fin dal primo giorno di preparazione, e in mezzo al campo questo si è visto, perché col Montefano è stata partita vera. Una gara dura, con la pioggia caduta in avvio di secondo tempo e su un campo che non è il nostro... Però i tifosi ci hanno sostenuto e ci siamo sentiti come a casa: è stato importante". Ora si guarda già al campionato e Nasic è ottimista: "Abbiamo la possibilità di far bene, tutti i giorni lavoriamo per migliorarci e domenica all’esordio contro l’Urbania daremo tutto per partire col piede giusto. Siamo consapevoli che ogni gara dovrà essere affrontata nel modo adeguato, secondo quanto ci dirà Possanzini, magari con moduli di gioco diversi, ma daremo sempre il massimo per la maglia". Insomma, un Nasic già carico per le sfide che metteranno in palio i tre punti. Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, il ritorno col Montefano ci sarà mercoledì 18 settembre alle 15.30 sul campo della formazione viola. A livello di campionato la Maceratese potrebbe tornare a giocare al comunale di San Severino domenica 29 settembre contro il Montegranaro, ma è ancora presto per dirlo. Non potrà utilizzare questo impianto per il debutto interno (domenica 15 col Fano) poiché lo stadio è occupato da una manifestazione cittadina.

m. g.