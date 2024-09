Maceratese, che bell’avvio: "Ottanta minuti alla grande"

"Abbiamo disputato 70-80 minuti alla grande, adesso c’è da continuare così". È quanto dice Luca Cognigni, attaccante della Maceratese, andato a segno anche nel match contro il Fano. "Ci tenevamo a partire bene, abbiamo tanto entusiasmo – aggiunge – e abbiamo preparato la gara contro il Fano nel migliore dei modi. Abbiamo approcciato bene da squadra una partita che nascondeva delle insidie considerando che loro erano reduci dal pareggio in Coppa Italia". La partita contro Fano non era da sottovalutare perché c’erano molte aspettative dopo la vittoria a Urbania e per l’esordio in casa sul nuovo manto. "Subito – dice l’allenatore Matteo Possanzini – volevamo toglierci un po’ di ansia, i ragazzi sentivano questo esordio". È un Possanzini che sprizza fiducia sulla squadra da cui si attende ancora di più e quindi si aspetta dei progressi. "Ho così tanta fiducia da non accontentarmi, so che i ragazzi possono fare di più, una volta in vantaggio avremmo dovuto essere più decisi nelle scelte, c’è da evitare il rischio di diventare leziosi". La rosa della Maceratese è lunga e capita di vedere qualche big in panchina. "Ogni volta – spiega Possanzini – ho in testa un certo di gara e in base a ciò scelgo i migliori interpreti".