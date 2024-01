Maceratese delusa: "Il pareggio dà fastidio"

La Maceratese ha provato sulla propria pelle cosa si prova ad essere raggiunti all’ultimo secondo dopo avere sciupato le occasioni per chiudere la partita, in un certo senso è quanto successo di recente al Castelfidardo quando i biancorossi hanno raggiunto gli avversari nel finale. "Dà fastidio – ha detto Dino Pagliari, allenatore della Maceratese – prendere rete quando mancavano 50 secondi al triplice fischio. E poi non c’erano nemmeno le premesse per il pareggio avendo avuto noi le occasioni per mettere al sicuro il risultato". Il centrocampista biancorosso Paolo Tortelli non nasconde l’amarezza per l’esito finale. "Così fa male – dice – perché avremmo dovuto portare via i 3 punti, meritavamo il successo. Abbiamo difeso bene, non abbiamo rischiato nulla e avremmo potuto chiuderla prima: oggi era una vittoria da portare a casa".

La squadra non ha sfruttato le occasioni e nei minuti finali quel pallone andava gestito molto meglio. Il tecnico Pagliari ha un pensiero per Nino Menchi, scomparso pochi giorni fa, che a lungo è stato vicino ai biancorossi. "Era una persona che aveva la Maceratese nel cuore, lo ricordo con estremo affetto e colgo l’occasione per salutare la famiglia".

Infine una parentesi sul mercato da dove la Maceratese ha preso tre giocatori: il difensore Matteo Vittorini, il centrocampista Kalagna Gomis e l’attaccante Christian Damiano. Serve tempo perché questi rinforzi possano inserirsi nella squadra e nei meccanismi, ma il tempo è anche un avversario con cui fare i conti perché i biancorossi non ne hanno a sufficienza per risalire una classifica affollata dove in un campionato così equilibratro le vittorie fanno la differenza.