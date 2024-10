Maceratese, derby e vetta. Tolentino cade in casa

tolentino

1

maceratese

2

Tolentino: Bucosse, Salvucci Andrei, Pesaresi (18’ s.t. Stricker), Di Biagio, Badiali, Tomassetti, Manna (11’ s.t. Mariani), Tortelli (28’ s.t. Barilaro), Lovotti, Capezzani (15’ s.t. Moscati), Tizi (43’ s.t. Cicconetti). All. Passarini.

Maceratese: Gagliardini, Grillo, Vanzan, Nicolosi (16’ s.t. Mastrippolito), Lucero, Bongelli, Ciattaglia, Nasic (35’ s.t. Gomis), Cognigni, Bracciatelli (10’ s.t. Cirulli), Vrioni (1’ s.t. Ruani). All. Possanzini.

Arbitro: Andrea Reali sezione di Foligno.

Reti: Tizi 39’ p.t., Ruani 24’ s.t. Cirulli 29’ s.t.

Note: ammoniti: Pesaresi, Ciattaglia, Manna, Tizi. Espulso Ciattaglia per doppia ammonizione (6’ s.t.) Di Biagio (23’ s.t.). Recupero: 4’ p.t. 7’ s.t. Angoli: 2-3. Spettatori: 1.500 circa.

La Maceratese vince il derby in rimonta per 1-2, decisive le reti nel secondo tempo di Ruani e Cirulli, regalando tre punti di platino ai ragazzi di Possanzini. Tolentino che esce senza punti dopo una buona partita della squadra di Passarini che aveva chiuso la prima frazione in vantaggio. La prima occasione è di marca cremisi, al 3’ con Lovotti che con il destro non centra lo specchio dopo la respinta di Gagliardini non perfetta. Al 15’ si rende pericolosa anche la Maceratese con la conclusione a giro di Vrioni e Bucosse che allunga in corner. Maceratese che però al 23’ spreca la più ghiotta delle occasioni, con il rigore fallito da Vrioni, dopo che si era conquistato lui stesso il penalty, bravo Bucosse ad intuire e bloccare la sfera. Al 38’ c’è il vantaggio dei cremisi. Punizione ben calciata da Tizi e leggera deviazione che beffa Gagliardini e porta avanti il Tolentino. La ripresa inizia con l’espulsione di Ciattaglia al 6’ per doppia ammonizione. 23’ altro episodio chiave, rosso diretto a Di Biagio per fallo da ultimo uomo su Cirulli e secondo calcio di rigore per la Maceratese. Ruani dal dischetto pareggia i conti. La Maceratese cerca di segnare anche il secondo gol e lo trova al 29’, grande tocco di Ruani che innesca Cirulli in area di rigore e con il destro porta i biancorossi in vantaggio. Tolentino che non demorde e con il solito Tizi è pericoloso su calcio piazzato al 32’. Al 40’ è Bucosse a tenere a galla i suoi parando il tiro a colpo sicuro di Cognigni.

Marco Natalini