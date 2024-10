Carrarese Pari sfortunato alla prima in casa. Schiavi replica al gol su rigore del Mantova

CARRARESE

1

MANTOVA

1

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon (76’ Bouah), Schiavi, Giovane (57’ Capezzi), Cicconi (80’ Belloni); Finotto (76’ Cerri), Cherubini; Capello (57’ Panico). A disp. Chiorra, Oliana, Palmieri, Zuelli, Falco, Guarino, Motolese. All. Calabro.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni (63’ Ruocco), Brignani, Redolfi, Bani (82’ Solini); Trimboli, Burrai; Galuppini (63’ Bragantini), Mancuso (82’ Wieser), Fiori (63’ Fedel); Debenedetti. A disp. Sonzogni, Botti, Artioli, Muroni, Cella, Aramu, De Maio.

Arbitro: Monaldi di Macerata; assistenti Ceolin di Treviso e Pressato di Latina; Var Di Martino di Teramo.

Marcatori: 69’ Mancuso (M) rig., 71’ Schiavi (C).

Note: spettatori 3965, incasso 49.509 euro; ammoniti Mancuso, Coppolaro, Burrai, Brignani, Bani.

CARRARA – E’ mancata solo la vittoria alla Carrarese che ha fatto il suo ritorno in uno stadio dei Marmi davanti al pubblico delle grandi occasioni. La prestazione c’è stata, eccome, ma gli azzurri devono prendersela con loro stessi per aver gettato all’ortiche troppe opportunità. Sono stati bravi, però, a reagire all’inopinato vantaggio di un Mantova che fino a quel momento aveva soltanto subito. I marmiferi hanno iniziato con un pressing feroce chiudendo gli avversari nella loro metà campo. Al 4’ è stato annullato per fuorigioco un gol a Capello e poi Festa ha iniziato la sua serie di parate salva-risultato. All’11’ si è opposto al colpo di testa di Illanes e sul corner seguente di Cicconi. Il Mantova ha provato a uscire dal guscio al 16’ con un diagonale a lato di Galuppini ma è stato un fuoco di paglia. Il tempo, tutto di marca apuana, è proseguito con una grande azione fallita da Finotto, lanciato davanti al portiere da Giovane, e con un tiro sul primo palo di Cherubini respinto dal solito Festa. Ci hanno provato ancora Illanes di testa e Schiavi da fuori ma senza sorprendere Festa.

Nella ripresa la Carrarese ha un po’ abbassato i ritmi e il Mantova si è rifatto vedere al 48’ con un’inzuccata di Brignani neutralizzata da Bleve. Al 69’ il match si è sbloccato grazie al Var che ha ravvisato un fallo di mano in area di Illanes. Bleve ha respinto la battuta di Mancuso ma il pallone è entrato lo stesso a causa di uno strano effetto. Una jella. Il pareggio è stato quasi immediato. Al 71’ Coppolaro ha lanciato Cicconi che al volo ha centrato per il tap-in vincente di Schiavi. Gli azzurri non si sono fermati confezionando altre occasioni per vincerla. Al 78’ Redolfi ha salvato sulla linea mandando sulla traversa il pallonetto di Cherubini. All’84’ Panico non ha inquadrato la porta sguarnita e, nel recupero, Belloni ha sfiorato il palo.

Gianluca Bondielli