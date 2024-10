Chiesanuova, primato perso. Fabriano si salva con Conti

fabriano cerreto

1

chiesanuova

1

FABRIANO CERRETO (4-3-3): Mazzoni; De Sanctis, Marino, Stortini (10’ st Carnevali Lorenzo), Grassi; Trillini, Fondi (35’ st Isla), Conti; Marinelli (45’ st Franconi), Nacciarriti (20’ st Crescentini), Proietti Zolla. All. Caporali.

CHIESANUOVA (4-2-3-1): Fatone; Perini (32’ st Ciottilli), Canavessio, Monaco, Tempestilli; Sopranzetti, Pesaresi (10’ st Tanoni); Pasqui (20’ st Carnevali Filippo), Bambozzi, Mongiello (39’ st Russo); Sbarbati (38’st Persiani). All. Mobili.

Arbitro: Gasparoni di Jesi

Reti: 26’ pt Mongiello, 26’ st Conti (rig.)

Note: ammoniti Stortini, De Sanctis, Isla, Tempestilli, Monaco, Bambozzi. Spettatori 300 circa.

FABRIANO

La marcia del Chiesanuova rallenta a Fabriano. Solo un punto per la formazione maceratese che perde la testa della classifica dell’Eccellenza. Sognano Mongiello e compagni i tre punti, ma le speranze del Chiesanuova che chiude in vantaggio il primo tempo si spengono nella ripresa con il pareggio di Conti dagli undici metri. All’inizio ci prova di più la fromazione ospite con i vari Pasqui e Sbarbati, anche se il vantaggio arriva al 26’ con un gran tiro di Mongiello da quasi una trentina di metri che fulmina Mazzoni. Dall’altra parte ci prova due volte Proietti Zolla, ma nella prima occasione (tiro a volo) para facilmente Fatone, nella seconda (colpo di testa) la mira è imprecisa. Nel secondo tempo aumenta la pressione dei ragazzi di Mobili (foto) che si rendono pericolosi sempre con Proietti Zolla e poi con due punizioni di Conti che Fatone mette in calcio d’angolo. Il forcing del Fabriano Cerreto viene premiato poco prima della mezz’ora quando Proietti Zolla, a seguito di un calcio d’angolo, viene atterrato in area. E’ rigore che Conti trasforma. Il Chiesanuova non ci sta, replica subito, ma il tiro al volo di Bambozzi da fuori area è bloccato da Mazzoni. Finisce 1-1.