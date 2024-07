Maceratese, ecco Albanesi. Giunti all’Academy Lube

È Federico Giunti il nuovo direttore tecnico della Lube Academy di calcio. Il tecnico, un passato anche da allenatore alla Maceratese dove ha lasciato un ottimo ricordo, vanta un curriculum da giocatore di assoluto rilievo: Perugia, Parma, Milan, Brescia, Besiktas e Chievo. "È un momento di grande soddisfazione. Parte – ha detto Fabio Giulianelli, amministratore delegato del Gruppo Lube – una nuova pagina di sport per la città di Treia. Costruiamo insieme il futuro dei nostri ragazzi. Una nuova, bella ed esaltante avventura. Adesso tutti al lavoro".

La Maceratese ha comunicato di avere chiuso la trattativa con il centrocampista offensivo Lorenzo Albanesi che dopo nove stagioni lascia il Montegiorgio. Si tratta di un giocatore classe 1997 che può ricoprire il ruolo di esterno, di seconda punta e anche di trequartista. Anche lo scorso anno la Maceratese aveva messo gli occhi su questo giocatore, ma alla fine sono state fatte altre scelte. È Nicholas Pincini il primo volto nuovo del Montefano. Si tratta di un centrocampista classe 2004, cresciuto nell’OsimoStazione e nell’Arezzo, vanta trascorsi anche nell’Eccellenza toscana con la Castiglionese. In viola il ragazzo ritrova l’allenatore Luca Manisera, con il quale ha condiviso l’ultima stagione alla Vigor Castelfidardo. Il Trodica ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Luca Balloni, classe 1997, per il quale si può parlare di un ritorno dopo le esperienze con l’allenatore Roberto Buratti nella Civitanovese, nel Tolentino e nell’Elpidiense Cascinare. Si tratta di un elemento che può giocare da punta centrale o anche da esterna. Il Montecassiano ha confermato l’allenatore Enrico Carinelli e del suo collaboratore Marco Morbiducci. Leonardo Scodanibbio, 33 anni, è il nuovo responsabile del settore giovanile della Recanatese. Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Motorie all’Università di Urbino, docente di scuola secondaria di primo grado, Scodanibbio prima di gestire il settore giovanile dell’Ancona nella scorsa stagione ha collaborato con Montecassiano, Portorecanati, Potenza Picena ed Appignanese, frequentando il Nicola Tubaldi per il Centro federale territoriale attivo da alcuni anni.