Maceratese, l’arma in più. Gomez: "Darò tutto per te"

"Cercavo nuove motivazioni e non ho avuto dubbi quando ho visto i video della Maceratese con i suoi splendidi tifosi". Francis Gomez, centrocampista del 2000, è arrivato in biancorosso dalla Recanatese pochi giorni fa e l’allenatore Matteo Possanzini lo ha gettato subito nella mischia nella partita disputata a Montegranaro. "Sin dal primo allenamento – dice – ho notato una formazione forte. L’allenatore e i compagni mi hanno accolto benissimo".

Il debutto a Montegranaro. "Abbiamo giocato contro un avversario tosto e su un campo difficile, però siamo stati bravi". Domenica i biancorossi sono attesi dalla sfida casalinga contro il Matelica, un’altra gara complicata. "Ma lo saranno tutte fino alla fine, ci faremo trovare pronti". Gomez si presenta ai nuovi tifosi. "A centrocampo farò le due fasi cercando di attaccare il più possibile ma anche di difendere".

Per il giocatore non è una questione di tempo per entrare nei meccanismi della squadra. "Non penso che potrà essere difficile perché sono in una buona formazione, il mister mi tranquillizza chiedendomi di mettere in pratica quanto so fare. Sono arrivato con l’intenzione di aiutare la squadra e i compagni". Gomez si tuffa di nuovo in Eccellenza. "È un campionato bello, dopo la partita a Montegranaro mi sono reso conto di quanto sia impegnativo e quanto sia indispensabile dare tutto. E io sono pronto a dare tutto per la Maceratese".

Gomez a Montegranaro ha visto su quanti tifosi può contare i biancorossi. "Ecco, loro ti danno uno spinta incredibile e soprattutto sono quella molla che fa sì che ognuno di noi dia sempre un qualcosa in più".