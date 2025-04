Maceratese: ripartenza dopo la sconfitta e focus sui playoff

Non è facile per la Maceratese ripartire dopo la sconfitta a Montecchio e dopo che la squadra era riuscita a recuperare il doppio svantaggio nonostante l’inferiorità numerica. Non è nemmeno facile da digerire il gol decisivo dei locali arrivato nei minuti finali che tanto ricorda quello incassato a Osimo, anch’esso nelle battute conclusive. Ora è inutile pensare al passato e alle assenze, ma c’è da concentrarsi sul presente e sulle strade da battere per non vanificare la stagione.

Adesso c’è la sosta e se ne riparlerà il 27 aprile quando nell’ultimo turno di campionato i biancorossi riceveranno il Monturano e la K Sport farà visita all’Urbino. "L’esperienza – ricorda l’allenatore Osvaldo Jaconi – mi ha insegnato che può essere un problema la sosta per chi sta vivendo un buon momento, al contrario è positiva per chi è in una fase particolare perché poi è ripartito meglio". La K Sport è stata protagonista di una grande rincorsa. "Ha fatto un qualcosa di fuori dal normale, ma la sosta potrebbe allentare quella tensione". È certo che la Maceratese non debba mollare, c’è ancora una giornata davanti e ci sono poi i playoff, un’altra carta da giocare fino in fondo. Innanzitutto i biancorossi dovranno battere il Monturano e poi attendere notizie da Urbino, ma c’è da farsi trovare pronti a ogni evenienza, anche alla possibilità che si debba ricorrere ai playoff. "La Maceratese è stata molto a lungo in testa alla classifica e di certo c’è stata per capacità, ora deve ritrovare quelle capacità e Possanzini in questi giorni sa quali tasti toccare per far sì che le cose possano tornare a essere positive. Guai, a farsi prendere dallo scoramento". La squadra ha ripreso ad allenarsi per lasciare andare le scorie di un finale di stagione travagliato e complicato.