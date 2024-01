Maercato di SERIE D. Presa una punta di 20 anni dal grosseto: è reduce da un brutto infortunio al ginocchio. La Sangio trova un’alternativa per l’attacco: scommessa sul giovane Rotondo

SAN GIOVANNI

Dopo la pausa di capodanno la Sangiovannese e Atos Rigucci ripartiranno quest’oggi per preparare la prima gara di campionato prevista per domenica, al Fedini, contro il sorprendente Ghiviborgo. Sarà la prima del girone di ritorno. A meno di problemi dell’ultim’ora dovrebbe essere presente all’allenamento anche Niccolò Rotondo, attaccante classe 2003, di provenienza Grosseto, con cui Morandini e Bucciarelli hanno raggiunto un accordo proprio sabato 30 con il dg maremmano Filippo Vetrini. Percorso inverso, peraltro, lo farà Samuele Sacchini che andrà a rafforzare il reparto nevralgico del gruppo di Vitaliano Bonucelli. Rotondo, al di là dei suoi 20 anni, è un elemento che ha già giocato con buona costanza in questa categoria, nella scorsa annata, con cinque reti all’attivo.

Ventuno sono stati i gettoni totali, sembrava un campionato tutto in discesa per la giovane punta ma poi, ad aprile di quest’anno, in occasione della Viareggio Cup a cui il Grosseto ha partecipato, si è purtroppo rotto i legamenti del ginocchio chiudendo in anticipo la stagione da protagonista.

La lunga riabilitazione, l’arrivo nel suo reparto di mostri sacri per la categoria e la voglia di rilanciarsi l’hanno fatto optare per scegliere la città natale di Masaccio, dopo cinque presenze e 74 minuti a referto coi biancorossi nella prima parte di questo campionato tutti a gara in corso. L’infortunio è superato ma c’è da recuperare il ritmo partita.

E San Giovanni potrebbe essere la piazza giusta in un reparto che non vede più la presenza di giocatori più esperti come Regolanti o Zhar ma la voglia di emergere sia di Canessa che dello stesso Rotondo, chiamati a realizzare goal importanti per cercare di restare per l’undicesimo anno consecutivo in serie D.

Massimo Bagiardi