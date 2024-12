Magrini si sfoga: "Promesse disattese. Noi siamo gli unici a non fare mercato"

Sono state più uno sfogo che una conferenza stampa, le dichiarazioni di Lamberto Magrini (nella foto) al termine del derby. Una gara a cui teneva e che si è risolta nel poker di sconfitte interne consecutive della squadra. "Nel calcio ha sempre ragione chi fa gol – ha esordito – e se è vero che un pareggio oggi ci poteva pure stare, significa che c’è qualcosa che non va. Significa che c’è un problema, non so se di natura tecnica, tattica o di personalità. Non abbiamo capito da cosa dipenda, non abbiamo trovato la medicina giusta".

"Quando questa estate dovevo decidere se rimanere o meno ho chiesto delle garanzie – ha aggiunto il mister bianconero –, perché non volevo rovinare quanto di bello fatto in Eccellenza. L’accordo era che sarebbe stata costruita una squadra competitiva, ma è stato disatteso. Adesso sono io a prendermi le critiche". Ha continuato, Magrini. "Non ho mai parlato perché non ho ma cercato alibi o giustificazioni – le sue parole –. Ma se non ti alleni non puoi giocare a calcio. Vuoi per la anagrafe, vuoi per infortuni o acciacchi, problemini, ogni settimana ho giocatori che si preparano a bassa intensità. E invece ci vuole alta intensità. Ed è per questo che la squadra non è in condizioni fisiche ottimali. Costanti, per quattro-cinque partite, sono stati giusto i centrali: Cavallari e Achy che adesso sta però pagando l’influenza di qualche giorno fa. L’Atalanta, faccio un esempio, non ha top player, ma va a 2000 e sta facendo benissimo".

E dal mercato tutto tace. "Siamo l’unica squadra, su 196, che non ha fatto un’operazione da luglio – ha dichiarato il tecnico della Robur –. Il Grosseto, ha cambiato 5-6 giocatori, ma si vede… Io faccio l’allenatore e non posso prendere giocatori. Ho parlato con il presidente, è stato chiaro: ‘A noi una sconfitta non ci porta a terra, una vittoria non ci esalta’. L’intenzione è quindi di non intervenire, di andare avanti così, ne ho preso atto".

"Io alleno i ragazzi che ho, ma che ci sia bisogno di un intervento è da un pezzo che lo dico – ha aggiunto –. So che a pagare è sempre l’allenatore, se arriva la chiamata sono qui. Se al posto mio arrivasse qualcuno in grado di fare meglio con questa squadra, sarei contento per Siena". Il problema maggiore è la scarsa vena realizzativa. "E’ anche inutile recriminare l’episodio – ha commentato Magrini –, il rigore non dato, il palo, la bella parata del portiere avversario… Se non fai gol è un problema. Davanti facciamo fatica a concretizzare, giochicchiamo, creiamo qualcosa, ma poi non segniamo. I numeri dicono la verità. Reggiamo abbastanza bene dietro, anche se, come oggi, commettiamo delle ingenuità che paghiamo care, con gli avversari che, in vantaggio, poi si chiudono dietro".

Angela Gorellini