Malagoli & Co. in difficoltà. Corticella travolto. A Prato bastano i primi venti minuti per chiudere la pratica

Prato

3

Corticella

0

: Fantoni; Giusti (32’ st Alessandro Rossi), Conson, Diana, Girgi (46’ st’ Sepe); Alessio Rossi, Pizzutelli (32’ st Videtta), Limberti (43’ st Danesi);Cozzari; Magazzù (32’ st Azizi), Barbuti. All. Mariotti.

CORTICELLA: Malagoli; Chmangui, Bonetti, Brighi (43’ st Goffredi); Cavallini (32’ st’ Bresciani), Sadek (8’ st Landi), Casadei, Ercolani (23’ st Ofoasi); Lo Giudice; Rizzi, Gessaroli (23’ st Bovo). All. Pirini.

Arbitro: Comito.

Reti: 12’ pt Limberti, 22’ pt Cozzari, 1’ st Alessio Rossi.

Corticella non pervenuto a Prato. Quarto stop consecutivo per la compagine bolognese, che cede 3-0 allo stadio Lungobisenzio, trafitta dalle reti di Limberti, Cozzari e Alessio Rossi.

Eppure la partenza è incoraggiante per la truppa di mister Pirini (in panchina vista la squalifica di Nesi). Al 12’ il Prato sblocca il punteggio e la gara cambia: cross in mezzo di Magazzù per Barbuti che sbuccia il pallone, ma nel farlo serve l’accorrente Limberti che trafigge Malagoli.

Al 22’ il raddoppio con un gran destro di Cozzari, che beneficia della sponda di Barbuti.

La partita si chiude lì.