Malagrida dà il via al restyling. Il primo rinforzo arriva dalla Samp

Lorenzo Malagrida è il primo acquisto del Rimini versione invernale. Centrocampista, 20 anni compiuti lo scorso ottobre, originario di Pietra Ligure, arriva in Romagna in prestito dalla Sampdoria fino al termine della stagione. Prima annata, quindi, lontano dalla base per il centrocampista a cui, per sua ammissione, piace correre. E anche forte. "Penso che la rapidità sia forse la mia migliore qualità – racconta Malagrida appena arrivato in Piazzale del Popolo, dopo le foto di rito e il primo allenamento con i nuovi compagni – Posso giocare esterno, ma anche trequartista. Sono stato schierato anche da mezzala". Primi calci a un pallone nel Vado, società di Vado Ligure a due passi da casa. Poi a 13 anni il grande salto alla Samp. Il primo sogno che si realizza. Tanto settore giovanile e, un giorno, ecco la prima squadra. In serie A, mica roba da niente. È Dejan Stankovic a farlo alzare dalla panchina. Nove minuti in campo nella gara in casa dell’Atalanta. Poi, da lì alla fine del campionato, altre cinque presenze. Un centinaio di minuti in tutto. La Samp se lo tiene stretto, ma nella stagione successiva, quella in corso, in cadetteria il giovane di Pietra Ligure non trova spazio agli ordini di Andrea Pirlo.

Da qui la scelta di cederlo in prestito, in questo mercato invernale, ai biancorossi. "Una grande occasione – lo dice subito Malagrida – e per questo ringrazio la società. La serie C è un campionato che non ho esplorato e non vedo l’ora di mettermi in gioco". Prime impressioni? "Subito buone. Sono stato accolto alla grande dai nuovi compagni. Obiettivi? La società non me ne ha parlato, ma va da sé che dovremo cercare di fare il meglio possibile in una piazza importante come questa. Ci sarà anche da stringere i denti perché il girone di ritorno sarà tosto". Dal mare della Liguria a quello della Romagna. "A Rimini non c’ero mai stato – racconta il centrocampista – È vero che sono qua per giocare a calcio e farò del mio meglio, ma questa è pure un’occasione per conoscere una città molto bella". Qualche allenamento e poi per Malagrida potrà subito prendere confidenza con la C. Appuntamento sabato con la Juve Next Gen.