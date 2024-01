Maliseti, rinforzi per risalire

Prima parte di stagione da dimenticare per il Maliseti Seano nel girone A di Promozione. Gli amaranto sono penultimi in classifica, ad una giornata dal termine del girone di andata, e ancora non sono riusciti a portare a casa una vittoria in campionato, avendo accumulato solo 7 punti, frutto di 7 pareggi e 8 sconfitte. Un ruolino di marcia da retrocessione diretta. Ma proprio per questo nel mercato invernale di riparazione la società è corsa ai ripari e, dopo il cambio in panchina e l’avvicendamento fra Piero Carovani e Alessandro Di Vivona (ex tecnico della Juniores che già conosce molti dei giocatori della prima squadra), ha fatto acquisti importanti per rinforzare la rosa.

Sono arrivati l’attaccante Diego Silva Reis, ex professionista col Prato, e in passato gravitato anche alla Zenith Prato in Eccellenza, prima di fare a Viaccia la prima parte di stagione. Assieme a lui gli ultimi colpi sono Due giocatori che porteranno esperienza come Leonardo Gori, trequartista classe 1996 e Luca Benvenuti, difensore classe 1992. Gori, cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di AC Milan e Siena in cui ha collezionato presenze in Serie A e B e preso parte a tutte le nazionali italiane giovanili dall’U15 all’U20, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Livorno e Pontedera in Serie C e vanta più di 100 presenze in Serie D. Premiato come Miglior centrocampista del Torneo di Viareggio e, nella scorsa stagione, come Miglior giocatore della categoria Eccellenza dopo aver trascinato, con la fascia di capitano al braccio, la Zenith Prato alla vittoria dei play off. L’altro arrivo in maglia amaranto, Benvenuti, cresciuto nelle giovanili dell’A.C. Prato fino all’esordio in Serie C2, ha vestito con continuità le maglie di Lanciotto in Serie D e Zenith Prato in Eccellenza.

"Il bilancio di questa prima parte di stagione non può che essere negativo guardando la classifica. Ci è già successo in passato altre volte, ma abbiamo sempre trovato la forza di risollevarci cambiando molto e per questo ci siamo mossi sul mercato invernale – commenta Simone Bardazzi, direttore generale del Maliseti –. Abbiamo tanti punti da recuperare sulle dirette concorrenti salvezza. Abbiamo sommato tanti episodi sfavorevoli, ma spesso perché non siamo riusciti a portarli dalla nostra. Fino ad ora le scelte fatte non hanno funzionato e abbiamo tentato di operare dei correttivi. Manca ancora un girone di ritorno e una partita del girone di andata. Il tempo c’è per recuperare, l’obiettivo è comunque la salvezza. Non sarà facile, ma ci proveremo in ogni modo".

