Maliseti, un altro punticino. Ma bisogna cambiar ritmo

Maliseti Seano

0

Pietrasanta

0

MALISETI SEANO: Corradi, Cavalieri, Menichetti, Badiani, Benvenuti, Paoli, Breschi, Picchianti, Llana, Gori, Silva Reis. A disp.: Mardale, Bambini, Campani, Perillo, Robi, Rudalli, Mocali, Sinteregan, Asara. All. Di Vivona.

PIETRASANTA: Citti L., Bonuccelli, Lorieri, Togneri, Laucci, Genovali, Szabo, Bondielli, Mengali, Ghelardoni, Pinelli. A disp.: Tartarini, Da Prato, Sessa, Tosi, Vaselli, Tragni, Salini J., Falorni, Mancini. All. Bucci.

Arbitro: Noto di Pisa.

Inizia con un altro pareggio il 2024 del Maliseti Seano. Stavolta però il punto non è certo da buttare via, considerando le condizioni quasi impraticabili del campo e l’avversario, il Pietrasanta, assai quotato e con giocatori scafati per la categoria. Un punto che fa salire a quota 8 gli amaranto, ma che li lascia in penultima posizione e a forte rischio retrocessione diretta nel girone A di Promozione. Primo tempo avaro di reali occasioni da rete. Le due squadre si affrontano in maniera maschia, ma corretta. La prima frazione di gara, combattuta in ogni zona del campo, ma sempre e costantemente in mezzo al pantano, che certo non ha agevolato il bel gioco, si chiude quindi in perfetta parità e le due squadre si infilano negli spogliatoi sullo 0-0. Ad inizio ripresa le due occasioni più ghiotte, una per parte. La prima per il Maliseti Seano sugli sviluppi di un corner. Batte Picchianti, palla respinta nuovamente nei pressi della bandierina, ancora Picchianti mette al centro per l’accorrente Benvenuti, che sul secondo palo, a pochi centimetri dalla porta sguarnita, non riesce ad intervenire sulla sfera. Sul rovesciamento di fronte si rende molto pericoloso invece il Pietrasanta con un gran lancio che pesca Mengali molto libero di calciare all’altezza del disco del rigore, ma la punta ospite non riesce a trovare la giusta forza nel suo tentativo e agevola l’intervento di un comunque attento Corradi, bravo a mantenere inviolata la sua porta. Nell’ultima mezzora la squadra ospite pressa più dei padroni di casa per cercare di portare a casa l’intera posta in palio, ma la retroguardia del Maliseti regge ad ogni assalto e alla fine le due formazioni si accontentano di un pari a reti inviolate.

L.M.