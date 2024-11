Manca Melandri, la Portuense non sfonda. Debutto per i nuovi Mirontsev e Simeoni

portuense

0

msp calcio

0

PORTUENSE: Cattozzo, Gaiani, Mariani Batista, Mirontsev, Alberi, Taroni, Fantoni (23’st Masu), Formigoni, Baglietti (24’st Renzi), Braghiroli, Fantoni. A disp: Mertens, Sovrani, Faccani, Sassoli, Cocchi, Piazzi, Masiero. All. Mariani.

MSP CALCIO: F.Comastri, S.Comastri (40’st Mazzei), Dondi, Dalmonte, Zannoni, Golisciano (22’st Scarpati), Guidotti, Persona (6’st Villa), Costandasche (32’st Marku), Ciaccio, Donvito. A disp: Hysi, Speranza, Pasotti, A. Cotti, Licciardo. All. Alberghini.

Arbitro: Yannouk kounou Bidzogo di Parma.

Note: espulsi al 30’st Formigoni e Guidotti per reciproche scorrettezze, allontanato l’assistente di mister Mariani. Ammoniti Mirontsev, Taroni, Golisciano, Marku e Scarpati.

Mariani schiera dall’inizio i nuovi acquisti Sacha Mirontsev e Luca Simeoni (un esterno proveniente dal campionato di San Marino; figlio d’arte, il padre è stato allenatore e poi dirigente dell’Argentana), la sorpresa è l’indisponibilità di Melandri, che si è infortunato nell’allenamento di rifinitura. In panchina Masiero, che dovrebbe raggiungere Ricci al Sant’Agostino, che si aggiunge al partente Borsetti, in procinto di andare ad Ambrogio, all’Amici di Stefano. Tra i possibili arrivi segnaliamo Andrea Rossi; il terzino è attualmente al Lendinara, compagno di Sorrentino. Il direttore sportivo Christian Bonarrigo sta provando a riportare a Portomaggiore anche quest’ultimo, ma non è semplice. L’altra novità riguarda l’attacco: si sta allenando da alcune settimane El Mouazzy, attaccante marocchino di grande fisicità, sarebbe un ritorno in rossonero.

Si sta valutando anche Sow, l’attaccante ha avuto una ricaduta e la Portuense potrebbe rinunciare alle sue prestazioni. Per quanto riguarda la partita, la cronaca è scarna. Nel primo tempo è il Monte San Pietro a essere più intraprendente, senza però riuscire a costruire occasioni degne di nota, Catozzo ha sbrigato solo l’ordinaria amministrazione. La Portuense si è difesa con ordine e ha costruito l’unica vera occasione da gol dell’intera partita. Al 37’ Braghiroli serve un passaggio in profondità per Mirontsev, che si inserisce con i tempi giusti, si presenta davanti a Comastri, che sceglie bene i tempi di uscita e riesce a intercettare la conclusione. Nel secondo tempo sale in cattedra la Portuense, che mette alle corde la formazione appenninica, ma non trova spazi praticabili. Al 44’ la squadra di casa andrebbe anche in gol con il gol nuovo acquisto Simeoni, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco molto contestato sugli spalti. E il Monte San Pietro? Non pervenuto, Cattozzo non deve neanche sporcarsi i guanti.

Franco Vanini