Manfredi torna a Viareggio. È lui il dopo Gianni Santini

Dopo la separazione con Gianni Santini, il Viareggio ha subito ingaggiato quello che sarà il suo nuovo secondo portiere (... anche se in realtà si tratta di un ritorno a difesa della porta delle zebre): è fatta per l’estremo difensore viareggino classe 2001 Matteo Manfredi (già parte anche della rosa del Viareggio Beach Soccer). Intanto la società bianconera ha voluto così salutare l’uscente Gianni Santini: "A volte i percorsi si interrompono, non per volontà della società o del giocatore, semplicemente perché hanno un inizio e una fine. Questo è il caso di Gianni Santini, un ragazzo che quattro anni fa ha risposto sì alla squadra della sua città, ed ha iniziato un percorso sul campo che lo ha portato a diventare determinante nei tre campionati vinti, decisivo in tutte le categorie quando chiamato a sostituire il suo compagno di reparto Andrea Carpita. Sono tante le partite da lui disputate e tanti gli interventi di Gianni che hanno permesso a lui e al Viareggio di restare là in alto e portare a casa tre promozioni di fila. Ha iniziato a 19 anni con tanti punti interrogativi… Oggi è un atleta, forte e maturo. Grazie Gianni, grazie di tutto! Un grosso in bocca al lupo per il tuo futuro".

Intanto in Serie D è praticamente fatta per l’ingaggio da parte della Fezzanese del difensore pratese ex Real Forte Querceta Tommaso Masi, classe 2002 che in estate era stato sondato pure dal Seravezza che poi però ha fatto altre scelte nel reparto. Masi al Real FQ fece assai bene.