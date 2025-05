Maranello vince 1-0 contro Spilamberto e avanza in Promozione

maranello

1

spilamberto

0

MARANELLO: Moscardini, Guidetti, Orlandi, Degli Esposti, Ogbeide, Tognin, Baafi, Restilli, Schiavone, Totaro (65’ Fontana), Ingrami (88’ Seghizzi). A disp. Varieschi, Annovi J., Cozzolino, Ferrari, Annovi D., Trotta, Sammarco. All. Tosi

SPILAMBERTO: Stanco, Muca, Esposito (75’ Montanari), Montorsi, Vaccari, Tavoni, Ricci, Luchena (85’ Montanari), Toure, Benatti, Benedetti (75’ Bartolini). A disp. Mawuli, Ceka, Petrella, Bruzzi, Trenti, Calandrella, Brombin. All.: Cavalli Arbitro: Zoffoli di Cesena

Reti: 79’ Restilli

Note: spettatori 800 circa, al 40’ Stanco para un rigore a Schiavone. Ammoniti Montorsi, Benatti, Degli Esposti

Il Maranello fa un altro grande passo verso l’agognato ritorno in Promozione vincendo la finale playoff di Prima ’D’. In uno stadio ’Ferrari’ da sold out con oltre 800 spettatori i biancazzurri di mister Tosi, a cui sarebbe bastato anche il pari nei 120’ per il miglior piazzamento, battono 1-0 lo Spilamberto e accedono alla fase regionale.

Mercoledì alle 20,30 se la vedranno in campo neutro nei quarti contro i ducali del Team Traversetolo (3-1 sul Solignano): sarà una vera e propria finale per la Promozione, visto che al momento oltre a chi vincerà la finale regionale dell’1° giugno sono altri 4 i posti certi per il ripescaggio, che andranno ai piacentini dello Spes Borgotrebbia vincitori della coppa, alla finalista sconfitta e alle due semifinaliste sconfitte, con la certezza dunque per le 4 squadre vincenti mercoledì sera di avere ipotecato la promozione. Dopo appena 4’ Ingrami va vicino al gol di testa, ma Stanco blocca il pallone senza difficoltà. Al 20’ Luchena sfiora il vantaggio ospite con un potente tiro dal limite dell’area: Moscardini si oppone con un’ottima parata. Cinque minuti più tardi è ancora Moscardini protagonista, respingendo un pericoloso tiro di Benedetti nato da una ripartenza dello Spilamberto. Al 40’ l’episodio che può cambiare la gara con Ingrami che conquista un calcio di rigore, sul dischetto si presenta Schiavone, ma Stanco si supera e para il penalty. Nella ripresa il Maranello si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo: colpo di testa insidioso di Restilli, ma il pallone termina fuori di poco. Al 60’ Ricci prova la conclusione dal limite, ma il suo tiro sorvola la traversa. Al 70’ altra occasione per il Maranello: Schiavone cerca il sette con una conclusione precisa, ma il pallone esce di poco. Poco dopo, su un tiro di Ricci, è Orlandi a salvare sulla linea.

Il gol decisivo arriva al 79’: Restilli, in area, controlla e piazza il pallone all’angolino, firmando la rete che vale la vittoria e regala al Maranello l’accesso alla fase regionale. Inutile l’assalto finale dello Spilamberto a caccia del pari per giocare i supplementari.