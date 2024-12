Marcatori. Pattarello guida la classifica interna. Ogunseye 6 gol, poi Guccione e gli altri

Nessuno come Pattarello dal punto di vista realizzativo. Il numero dieci amaranto grazie anche alle quattro reti rifilate alla Pianese è tra i primi 5 migliori attaccanti del girone B, ma è soprattutto il bomber amaranto. Sono 9 le reti di Pattarello in stagione, contando anche un centro in Coppa Italia. Seguono Ogunseye con 6 gol, Guccione con 4, Gaddini e Tavernelli con 3, mentre a quota due gol figura Gucci. Con una rete all’attivo Renzi, Mawuli, Chiosa e anche Mattia Iori che regalò i primi tre punti in campionato, salvo passare poche ore dopo al Lumezzane.