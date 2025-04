Marche Under 15 sconfitta in finale del Torneo delle Regioni dal Lazio

S’infrange il sogno scudetto della rappresentativa Marche Under 15 nella finale del Torneo delle Regioni. In Sicilia, i ragazzi lottano e giocano bene, ma non riescono a recuperare il gol di Tagliaferri che dà la vittoria alla selezione del Lazio. I nostri giovani creano le premesse per fare gol, ma purtroppo non riescono a concretizzarle. Restano comunque la grande prova e il bel cammino nel Torneo delle Regioni della selezione marchigiana Under 15, capace di superare da imbattuta la fase a gironi in maniera brillante, poi battere Liguria ed Emilia-Romagna prima della finale. "Siamo un po’ rammaricati – ha detto a fine gara il selezionatore Matteo Pazzi – avendo avuto le occasioni nel primo tempo, purtroppo non siamo stati bravi a concretizzare quanto creato. Il bilancio del nostro Torneo delle Regioni resta super positivo, siamo andati oltre le aspettative. Il gruppo poteva fare tanto, lo ha confermato e restiamo contenti per il percorso".

Le Marche ha schierato la seguente formazione: Grigore; Romagnoli, Sottanella, Brancozzi, Lena (28’ st Sina); Marini (11’ st Torresi Matteo II), Arduini (31’ st Cittadini), Petroselli (36’ st Maturo); Vita (20 st Punzo); Montecchiani, Carinelli. A disposizione: Torresi Matteo I, Petrini, Polini, Santaniello. All. Matteo Pazzi.