Marongiu-Gherlinzoni, l’intesa funziona. La Comacchiese travolge il Masi fuori casa

masi voghiera

1

comacchiese

3

VOGHIERA: Broccoli, Quarella, Baldon (80’ Bucchi), Boschini, Rubbi, Mazzoni, Ghali, Parmeggiani (46’ Maione), Toffano (46’ Vidali; 72’ Fiore), Nito, Chiossi (53’ Tosse). All. Lega. A disp. Bianconi, Nardini, Franceschini, Faggioli.

COMACCHIESE: Campi, Minieri, Vultaggio, Gordini, Ferri, Tassinari, Taroni (65’ Angelini), Fregnani, Gherlinzoni (69’ Tavolieri), Noschese (78’ Grassi), Marongiu. All. Candeloro. A disp. Farinelli, Manfrini, Luciani, Grigatti, Centonze.

Arbitro: Nazzicone da Ferrara.

Reti: 4’ Marongiu, 52’ Gherlinzoni, 61’ Gherlinzoni, 82’ Maione.

Note: ammoniti Vultaggio, Parmeggiani, Mazzoni e Fiore.

Ottimo debutto in Coppa per la Comacchiese, che si è meritatamente aggiudicata la sfida contro il Masi Torello Voghiera. L’undici allenato da Luigi Candeloro ha confermato le buone sensazioni che si erano viste nelle amichevoli estive. Per i padroni di casa, guidati in panchina da Mario Lega, la sfida ha rappresentato l’occasione per mettere minuti nelle gambe e oliare i meccanismi in vista dei prossimi match. La cronaca.

Parte subito forte la compagine rossoblù che, al 4’, passa in vantaggio: sulla punizione di Noschese direttamente verso lo specchio della porta avversaria, la palla viene respinta da Broccoli sui piedi di Marongiu, che trova il varco giusto per il tiro e insacca. Non manca la reazione del Masi, che all’11’ dà vita ad una bella azione che si conclude con il cross di Ghali per Toffano, che tenta il tiro da posizione decentrata, ma la palla viene respinta sul fondo dalla difesa comacchiese.

Due minuti più tardi, l’estremo difensore del Masi nega la doppietta a Marongiu, ottimamente servito da Fregnani. Al 38’ è Gherlinzoni, su assist di Fregnani, ad avere una chance per lo 0-2 ospite, ma la sua conclusione termina a lato. Si va alla ripresa e, al 7’, la Comacchiese riesce a trovare la via del gol: Noschese guadagna il fondo, mette palla dinanzi allo specchio della porta e all’altezza del secondo palo è lesto Gherlinzoni a spedirla in fondo al sacco. All’11’, su azione di contropiede, Marongiu lancia Gherlinzoni che tenta di sorprendere Broccoli con un pallonetto dalla distanza, ma il portiere del Masi è attento e blocca. Ma l’appuntamento con la doppietta per il numero 9 della Comacchiese è solo rimandato: al 16’, infatti, ancora un assist di Noschese gli permette di siglare lo 0-3 prima di lasciare il posto a Tovalieri. Ed è proprio quest’ultimo, al 30’, ad avere sui piedi l’occasione per ampliare ulteriormente il vantaggio, ma Broccoli sventa la minaccia. Il Masi, comunque, non alza bandiera bianca e al 37’ riesce ad accorciare le distanze con una splendida conclusione da fuori area di Maione, imparabile per Campi.

Valerio Franzoni