Martedì al pigal. Incontro con mister Alessio Dionisi

Un’occasione per gli appassionati: martedì, alle 20.30, al "Circolo Pigal" (via Petrella 2, a Reggio in zona stadio), ci sarà un incontro col mister del Sassuolo Alessio Dionisi. L’evento è organizzato dall’Aiac (Associazione italiana allenatori calcio) ed è a ingresso libero. Inizialmente l’incontro era previsto presso la sede del Coni in via Adua, ma il grande interesse riscontrato ha portato al "Pigal", più capiente. Per assistere alla serata, intitolata "Moduli di gioco e occupazione degli spazi: equilibri e riconoscibilità delle squadre", non è necessario prenotarsi: è sufficiente presentarsi in orario.