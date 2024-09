Masi: "Buona prestazione. Potevano vincere entrambe"

Soddisfatto per la prestazione e con il secondo punto ottenuto in due incontri. Marco Masi è apparso sereno a fine sfida, anche se è consapevole che il Follonica Gavorrano deve ancora migliorare.

"Mi soddisfa la prestazione. E’ stata una partita bella, tirata, combattuta – ha detto Masi a fine incontro –. Potevamo vincere entrambe, il risultato è giusto ma mi interessava la prestazione contro una squadra importante molto più esperta di noi e molto più attrezzata. Mi interessava vedere che il nostro gruppo può fare un bel campionato ed ho avuto le giuste risposte. Loro il primo tempo ci hanno messo in difficoltà, ci manca il ritmo partita ed è uno scotto che stiamo pagando. Nel primo tempo siamo stati intimoriti, loro ci pressavano uomo su uomo e ci ha disunito ed allungato. Nella ripresa siamo entrati in campo meglio, siamo stati più corti ed aggressivi e ciò ci ha portato dei vantaggi. Il rinvio ci ha dato fastidio. Giocare ogni tre giorni non è semplice. Ci manca ancora qualcosa, stiamo lavorando per migliorare. Anche col Livorno si è visto che mancava qualcosa, ma siamo una squadra giovane e diversa rispetto allo scorso campionato". Ora la Sangiovannese domenica. "Dobbiamo già concentrarsi alla nuova partita – ha concluso –, dimenticando la fatica fatta di oggi (ieri per chi legge, Ndr)".