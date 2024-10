Masi-Consandolo al ’Villani’. Chi si ferma è perduto

Alla ricerca della vittoria perduta per il Consandolo e di sbloccarsi in campionato per il Masi: sono le opposte motivazioni dell’anticipo di oggi (ore 15) tra il Masi Torello Voghiera e la formazione argentana. Mercoledì pomeriggio i ragazzi di Lega avevano incassato l’ennesima sconfitta, 4-2 a domicilio ad opera del Lagaro, mentre alla sera a Santa Maria Codifiume il Consandolo aveva ceduto di misura l’intera posta alla capolista Mesola, "che ha vinto con merito, trascinata da Neffati", afferma il presidente Luigi Maggi. Ma aggiunge speranzoso: "A Masi ci sono le condizioni per tornare alla vittoria, in caso contrario rischiamo di gettare al vento quanto di buono fatto finora: le tre vittorie consecutive dell’inizio e il passaggio del turno in coppa. Per fortuna rientra Colino, la sua assenza al centro dell’attacco si è fatta sentire". Intanto una buona notizia: il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha comunicato che le risorse per l’installazione della tribuna nell’impianto di via Napoli sono state stanziate; il manufatto è stato ordinato, dovrebbe essere montato quanto prima. C’è poco da ridere in casa biancoverdeblù: "Sei partite e neanche un punto, la situazione è quella che è – ammette sconsolato il dg Graziano Quarella – proveremo a risolvere i problemi di classifica e anche di formazione a partire dall’anticipo. Torneranno tempi migliori. Approfitto per ribadire che Lega non si tocca, non è il responsabile".

Franco Vanini