Masi: "La gara è stata ben giocata, abbiamo fatto tanta fatica per l’espulsione di Souare"

Il Follonica Gavorrano passa il turno e Marco Masi (nella foto) ritrova il sorriso. "La gara è stata ben giocata, purtroppo abbiamo fatto tanta fatica per l’espulsione di Souare. Tra pochi giorni rigiochiamo e questo pesa. La palla sembrava non voler entrare, ma il gruppo ha interpretato bene la gara e l’ha voluta vincere. Loro ci aspettavano per ripartire, noi potevamo chiuderla prima, abbiamo creato ma l’ultima finalizzazione l’abbiamo sbagliata più di una volta. A me interessa l’atteggiamento, che è stato giusto. Ci riscattiamo dopo le ultime domeniche negative". Prossimo turno a Montevarchi per i minerari. "Ci attende una partita complicata, perché loro fanno un calcio bello e che può mettere in difficoltà – ha aggiunto Masi –. Palleggiano tanto per attrarti. Non possiamo dire che la prepariamo subito, perché dobbiamo riposarci prima. Cercheremo di farci trovare pronti per domenica comunque".