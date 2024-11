Parla il portiere Giusti. "La sconfitta contro il Livorno ha inciso. Ora avanti pensando a una gara alla volta»

"Prima del gol stavamo facendo la nostra partita. Il Terranuova aveva fatto poco o niente, noi non avevamo creato occasioni nitide ma ci eravamo fatti vedere su qualche angolo e qualche punizione laterale. Purtroppo siamo andati in svantaggio in maniera un po’ ingenua, la rete è stata la sliding door della partita, perché ha tolto qualche certezza a noi e ha dato fiducia a loro. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe, loro hanno gestito la partita e noi non abbiamo fatto granché". Il portiere bianconero Giusti (nella foto) , sul Fol, ha ripercorso quanto accaduto a Terranuova Bracciolini. Poi guarda avanti, alla sfida con la Fulgens Foligno. "Le partite sono tutte equilibrate, non ci sono risultati scontati – le sue parole –. C’è solo da rimboccarsi le maniche e affrontare al meglio la partita azzerando quella di sabato, consapevoli che giochiamo in casa, della nostra forza e vogliosi di conquistare tre punti, che sono quelli che ci servono". Azzerando anche il ko con il Livorno… "Potevamo vincere, o per lo meno potevamo non perdere – ha sottolineato Giusti –. Eravamo riusciti a riprenderla, giocando un gran secondo tempo. Ciò che fa più pensare è che dopo quella gara il dato dei gol subiti è incrementato. Non so se sia una casualità, ma sicuramente qualcosa a livello emotivo ci può aver lasciato. Ora dobbiamo lasciarci il derby alle spalle, pensando una partita alla volta".