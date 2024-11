Masi, la scalata continua. Parmeggiani decide la gara

Junior Corticella

0

Masi-Voghiera

1

JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Capizzi (43’ st Querzoli), Danieli (32’ st Sandri), Gualandi (22’ st Coletti), Lambertini, Giorni, Grassi, Caputo, Di Marcello, Natale (7’ st Cinti), Baravelli (7’ st Bonini). All.: Curcelli.

MASI-VOGHIERA: Broccoli, Ghali, Tosse, Mazzoni, Fiore, Cattin, Chiossi, Boschini, Maestrello (46’ st Baldon), Maione, Parmeggiani (26’ st Toffano). All.: Lega.

Arbitro: Nadini di Modena.

Rete: 18’ pt Parmeggiani (M).

Note: ammoniti: Capizzi (J), Gualandi (J), Grassi (J), Caputo (J), Cinti (J), Boschini (M), Maestrello (M).

Vittoria di misura ma meritata del Masi sullo Junior Corticella, e torelli che proseguono la risalita in classifica. Nel primo tempo sono subito gli ospiti a imporsi con possesso palla e gestione di ogni fase di gioco, avvicinandosi all’area avversaria sbloccando la gara al 18’: uno-due di Tosse con Cattin, che lo lancia lungo la fascia sinistra e decide di crossare; la palla rimbalza in area e dopo un rimpallo, Parmeggiani si rende protagonista della gara e la spara nel sette di prima. Non manca la seconda fiammata poco dopo di Maione, che vicino alla porta ci prova con un diagonale, Garoia risponde presente e la mette in corner. Nel secondo tempo lo Junior Corticella è spazientito, la partita è maschia e si gioca di fisico in mezzo al campo, diversi sono i gialli del direttore ma poche le occasioni. I torelli conservano il vantaggio senza cercare la rete e i locali aggrediscono invano, senza occasioni rilevanti: finisce 0-1. Ossigeno per la classifica del Masi, che dopo la partenza no durata ben 8 sconfitte, finalmente riesce ad ingranare e arriva a quota 5 risultati utili di fila.