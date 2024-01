Masi Torello cade ancora. Non basta il gol di Molossi

masi t. voghiera

1

vis novafeltria

2

MASI T. VOGHIERA: Battara, Valesani, Medi (68’ Righetti), Molossi, Di Bari, Bellisi, Bonenti, Maione (56’ Maneo), Cazzadore (51’ Toffano), Grimandi (82’ Quarella), Vanzini (62’ Salonia). All. Galletti. A disp. Campi, Nappi, Chiossi, Costati.

VIS NOVAFELTRIA: Burioni, Pavani A., Evaristi, Castellani (80’ Frihat), Soumahin, Giacobbi, Piva, Baldinini, Casalboni (68’ Marconi), Toromani (71’ Camara), Souare (80’ Radici). All. Giorgi. A disp. Germani, Guerra, Amadei, Giorgini, Pavani T.

Arbitro: Manzini da Verona.

Marcatori: 1’ Toromani, 49’ Baldini, 93’ Molossi. Amm. 49’ Valesani, 88’ Frihat.

Il Masi Torello esce sconfitto dalla sfida contro il Vis Novafeltria. Una gara sin da subito in salita per l’undici di mister Galletti che, dopo appena trenta secondi dal fischio d’inizio, si è ritrovato in svantaggio. E a inizio ripresa è arrivata la seconda rete degli ospiti che, di fatto, ha reso ancor più complicato qualunque tentativo di rimonta da parte dei padroni di casa, cui è mancato il gol, ma non il solito impegno in campo che non è bastato contro un avversario che ha potuto gestire il risultato, chiudendo gli spazi agli attaccanti del Masi. Pronti via, e la compagine riminese si è portata subito in vantaggio con Toromani, bravo ad approfittare di un errore difensivo della squadra di Galletti, entrando di gran carriera in area e calciando a rete. Una doccia fredda per i locali, in difficoltà a superare la retroguardia del Vis Novafeltria. Al 19’ è Grimandi, su assist di Bellisi, a tentare una prodezza in girata, ma la palla termina sul fondo. Al 24’ ci prova Maione, sull’appoggio di petto di Cazzadore, ma la sua conclusione finisce di poco a lato. Si va alla ripresa e al 4’ arriva il raddoppio da parte della formazione ospite: su calcio di punizione, Toromani serve in area Baldinini che controlla e tira a colpo sicuro, insaccando alle spalle di Battara. Tenta subito una reazione il Masi: Grimandi serve palla a Vanzini che, dal limite dell’area, lascia partire un tiro che è facile preda per Burioni. Al 10’ è Grimandi, su calcio d’angolo, a calciare la palla direttamente verso lo specchio della porta, ma l’estremo difensore del Vis Novafeltria è lesto a respingere e ad allontanare la minaccia. Al 26’ Burioni nega ancora il gol a Grimandi, chiudendo la traiettoria del tiro verso il secondo palo. Al 35’ è provvidenziale l’uscita di Battara su Marconi lanciato in contropiede verso la porta. Nel recupero, il Masi Voghiera riesce ad accorciare le distanze con Molossi, ma non basta.

Valerio Franzoni