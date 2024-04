Masini è soddisfatto. "Grande cavalcata. Voglio riportare. Siena dove merita»

Doveva andare così: doveva essere lui a segnare il primo gol della storia del Siena Fc e doveva segnare al Franchi, il ‘suo’ stadio in cui, però, non aveva mai giocato. Una storia dai tratti quasi romantici, quella di Bernardo Masini. "Mi sono sempre definito un po’ romantico – ha sorriso il centrocampista –, l’aggettivo calza. Onestamente quando siamo scesi in campo ero emozionato, mi mancava giocare nel Siena e segnare al Rastrello. Davanti a tanta gente che conosco da una vita, alla mia famiglia, compreso nonno Gian Marco. Sono contento della rete e anche della prima: poco tempo fa riguardavo l’intervista fatta a Borgo San Lorenzo. Dicevo che avvertivo belle sensazioni intorno alla squadra, la giornata di oggi ne è la conferma. Dopo una grande cavalcata abbiamo finito sul palcoscenico che ci appartiene e ci deve appartenere". Dal presente al futuro. "Non ho ancora parlato con la società – ha spiegato il centrocampista –, quando sarà finito il campionato lo faremo. Sono venuto per costruire qualcosa di importante, per riportare il Siena nelle categorie che merita". Intanto ufficiali sono i rinnovi del direttore Guerri e di mister Magrini. "Sono contento di entrambi – ha detto Masini –. Deve esserci anche continuità di gruppo, perché insieme stiamo benissimo: la base da cui ripartire è solida. L’obiettivo è disputare un campionato importante, la squadra è forte e composta da persone dal grande spessore umano". Novità di giornata anche i numeri fissi e i nomi sulla maglia: El Flaco ha scelto il 28. "Mi stuzzicava anche il 10, ma già lo volevano Boccardi e Candido. Mi sono defilato e ho puntato sul 28 che sento mio, che mi appartiene". "Sette gol – ha chiuso –? I numeri stanno salendo. Non sono ancora il mio massimo, ma considerando l’infortunio sono un buon bottino per un centrocampista. Oggi ho realizzato anche un assist". Angela Gorellini