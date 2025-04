Massarosa conferma Misuri: il Ferguson della Seconda categoria

Un’importante conferma in panchina in Versilia arriva anche in Seconda categoria, dove il Massarosa ha già prolungato il contratto a Mauritanio Misuri. "Vogliamo fare di lui il nostro “Ferguson“" afferma il presidente massarosese Andrea Bonuccelli. Misuri sarà l’allenatore biancorosso per la 4ª stagione di fila: il 1° anno vinse subito la Terza categoria (il Massarosa rinasceva dal gruppo Soveco che era negli amatori), poi la scorsa annata arrivò 5° al primo anno di Seconda (ma non fece i playoff per la forbice) e quest’anno ha avuto qualche problemino in fase realizzativa e per i tanti infortuni chiudendo il campionato all’8° posto con salvezza tranquilla raggiunta con tre giornate di anticipo.

A proposito di salvezza... il caos sul “caso“ Pontremoli e Atletico Carrara si è risolto con un ribaltone. Sono stati infatti riscontrati gli errori nell’aver riportato i risultati di due giornate passate... e questo cambia la differenza reti fra le due squadre che erano quint’ultime a pari punti (e pari anche negli scontri diretti). Così l’Atletico Carrara è salvo diretto... mentre a fare il play-out (contro la Folgore Segromigno) ci andrà il Pontremoli.