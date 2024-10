Massese Ai bianconeri non riesce il tris. Con il Real Forte Querceta stavolta è 1-1

MASSESE

1

REAL FORTE QUERCETA

1

MASSESE: Mariani, Bertipagani (1’ st Vignali), Quilici, Brizzi, Andrei, Favret (36’ st Romiti), Lorenzini (31’ st Pasquini), Costanzo, Buffa, Anich (22’ st Bartolomei), Goh (1’ st Mapelli). A disp. Cozzolino, Nannipieri, Nicolini, Cecilia. All. Pisciotta.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Solimano, Lucarelli (26’ st Giubbolini), Bucchioni, Tognarelli, Vittorini, Meucci (38’ st Vignali), Stringara (38’ st Fortunati), Micchi (29’ st Scarpa), Mangiarotti (10 ‘ st Baracchini), Quercetani. A disp. Luci, Galli, Jendoubi. All. Cipolli.

Arbitro: Macca di Pisa; assistenti: Pieve di Pisa e Mbouna di Pisa.

Marcatori: 23’ pt Lucarelli (R), 15’ st Costanzo (M).

Note: spettatori 350 circa; ammoniti: Andrei (M) Micchi, Tognarelli, Baracchini (R).

MASSA – Alla Massese non basta un grande secondo tempo per battere per la terza volta in stagione il Real Forte Querceta. Dopo i successi di Coppa Italia, la prima sfida di campionato contro i versiliesi finisce in parità con le due squadre che si aggiudicano un tempo e un punto a testa. Il primo è a tinte nerazzurre, poiché i massesi, sistemati da Pisciotta con un 4-3-3 tradizionale, non sono pervenuti. Le occasioni sono dei ragazzi di Cipolli che al 10’ impegnano Mariani con il tiro-cross dalla destra di Mangiarotti e per diversi minuti chiudono gli avversari negli ultimi 30 metri. Al 23’ arriva il gol del Real: rimessa laterale nella trequarti difensiva per Micchi che sventaglia verso l’area bianconera dove Lucarelli prende posizione su Bertipagani e scarica di sinistro alle spalle di Mariani.

Nella ripresa il tecnico cambia Bertipagani e Goh per Vignali e Mapelli, passando al 3-5-2. Con il nuovo modulo la Massese si muove meglio e il secondo tempo è quasi un monologo di Brizzi e compagni. Al 5’ Lorenzini spara alle stelle da buona posizione, mentre al 10’ Anich dal limite tira debolmente. Il pareggio è comunque nell’aria e al 15’ arriva grazie a una splendida azione sulla trequarti: imbucata per Buffa che in area appoggia per Costanzo che di sinistro incrocia nell’angolo alto. La Massese insiste ma rischia grosso al 27’ quando Micchi viene trovato solo nell’area piccola da Meucci, ma liscia clamorosamente il pallone a porta vuota.

Alessandro Salvetti