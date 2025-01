Massese Arriva la corazzata Camaiore. Ai bianconeri serve la grande impresa

Missione difficile ma non impossibile per la Massese che oggi, alle 14.30, ospiterà allo stadio Vitali la corazzata Camaiore, capolista imbattuta del girone con 40 punti. I bluamaranto arrivano alla sfida di oggi reduci da ben 16 risultati utili consecutivi e finora hanno lasciato agli avversari solo le briciole, avendo conquistato 12 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta da inizio campionato, con 32 gol segnati e 10 subiti che attestano i ragazzi di Pietro Cristiani come miglior attacco e miglior difesa del gruppo. Nelle ultime uscite i lucchesi hanno certificato ancor di più questi numeri grazie alle 5 vittorie consecutive ottenute contro Cuoiopelli, Real Forte Querceta, Ponsacco, Pontebuggianese e Perignano, che hanno permesso loro di portarsi a 40 punti e di far lievitare a 12 le lunghezze di vantaggio sul Castelnuovo Garfagnana, secondo in classifica a quota 28, e a 13 quelle sulla stessa Massese, terza a 27 al pari del Viareggio.

Ai bianconeri spetterà quindi l’arduo compito di ridimensionare cifre e ambizioni di Borgia e compagni, provando a riaprire il discorso promozione sulla scia di quanto fatto nelle ultime 11 uscite. Anche i ragazzi di Massimiliano Pisciotta si presentano infatti alla prima gara del 2025 con alle spalle una serie positiva che non ha nulla da invidiare a quella dei camaioresi. Buffa e compagni non perdono dall’ormai lontano 6 ottobre, dallo 0-1 rimediato in casa dal Castelnuovo, e nelle ultime 11 uscite hanno inanellato 5 vittorie e 6 pareggi. Striscia positiva che per il Camaiore si interromperebbe se si considerasse anche la Coppa Italia, da cui i bluamaranto sono stati eliminati ai 16esimi dal Viareggio (0-4), mentre si allungherebbe a 13 gare per gli zebrati, che agli ottavi e ai quarti hanno centrato altre due vittorie, in casa rispettivamente di Viareggio (0-3) e Cuoiopelli (0-6), grazie alle quali si sono proiettati alla semifinale di mercoledì in casa del Ponsacco. Una sfida delicatissima, quella contro il Mobilieri, che darebbe ai bianconeri la chance di giocarsi in finale la promozione diretta in serie D contro la vincente di Sestese-Castiglionese, ma che per il tecnico degli apuani non condizionerà né le scelte né l’atteggiamento dei suoi quest’oggi.

La società, intanto, ha reso noto che la partita del 19° turno con la Sestese è stata anticipata a sabato 18 gennaio (14.30), e che per la sfida di domenica prossima in casa della Pro Livorno, il Prefetto livornese ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Massa-Carrara.

Alessandro Salvetti