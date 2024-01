Massese Assalto al River. Tre punti per l’aggancio

A Pieve Fosciana per provare a vincere com’è nel Dna della Massese di Davide Del Nero. I bianconeri per il difficile match odierno contro il River Pieve recuperano dalla squalifica Scarf e Catola e nei 20 convocati figura regolarmente Andrei che ha smaltito il fastidio al ginocchio. Nella lista degli indisponibili permangono i vari Ricci, Vignali, Bertonelli e Bertuccelli (tutti infortunati) a cui si aggiunge Bennati, che ha da scontare ancora 6 turni di squalifica. A livello di formazione non sono previsti particolari cambiamenti.

La squadra gioca e convince con il suo 3-5-2 e non c’è bisogno di correttivi. Il mister apuano finalmente dietro può schierare la sua difesa tipo: Del Pecchia, Zavatto, Terigi. L’unica novità dovrebbe esserci in mediana visto che Fortunati è completamente recuperato e dopo lo scampolo di gara disputato domenica scorsa si candida per una maglia di titolare al posto del pur positivo Bonini. Una diga centrale a tre composta da Fortunati, Brizzi e Cornacchia è una bella sicurezza per la categoria. Sugli esterni vedremo Andrei a destra e Marchini a sinistra, che interpretano il ruolo a tutta fascia con la spavalderia che piace al tecnico. In attacco si intende alla perfezione il duo tutto massese Maggiari-Buffa col primo più abile a rifinire ed il secondo stoccatore implacabile sotto rete. Vincere oggi avrebbe un grande valore perché consentirebbe alla Massese di agganciare in classifica il River Pieve.

Gianluca Bondielli