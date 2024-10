Massese Balzo in avanti con Anich a centrocampo

Nell’ordine, assist e gol. E’ stata una domenica da incorniciare per Joel Anich, il centrocampista australiano che si sta “prendendo“ sempre di più la Massese. Contro la Sestese il calciatore classe 2001 è risultato tra i migliori in campo. "Abbiamo fatto tutti una grande prestazione – ha spiegato a fine gara –. Nel primo tempo la Sestese è rimasta molto bassa e noi facevamo fatica a trovare l’imbucata e gli spazi giusti. Nella ripresa abbiamo subito segnato ed una volta sbloccato il risultato è stato tutto più facile".

Anich si sta dimostrando un centrocampista completo in grado di ricoprire più posizioni a seconda delle esigenze della squadra. "Nella partita precedente avevo fatto il play – conferma – mentre in questa sono tornato a fare la mezzala anche se mi abbassavo di più per cercare e creare gli spazi. In queste 5 partite giocate in 2 settimane qualcuno di noi ha dovuto cambiare posizioni a causa delle rotazioni ma anche degli infortuni e sono stato contento di poter dare una mano anche come regista. Ci dobbiamo adattare un po’ tutti in queste prime giornate per trovare il modo migliore per giocare insieme. In questa prima fase abbiamo accusato degli infortuni che hanno ridotto la rosa. Domenica è tornato Bartolomei che era rimasto fermo un mese. Adesso speriamo di recuperare quanto prima gli altri indisponibili per poter essere al completo".

Il centrocampista australiano ha anche la cittadinanza italiana, che gli proviene dai nonni materni che sono friulani, ma tutta la sua famiglia vive a Brisbane in Australia. "Il gol lo dedico a loro ed in particolare a mio fratello che la scorsa settimana ha compiuto gli anni". Un ultimo pensiero il giocatore lo ha rivolto alla tifoseria bianconera. "Abbiamo dei tifosi che ti lasciano un’impressione importante e ti fanno sentire a casa su ogni campo".

Gianluca Bondielli