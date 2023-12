Massese Buffa ruggisce e stende Montecatini

MONTECATINI

0

MASSESE 1919

1

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Cortopassi, Fanti, Lucchesi, Rinaldi, Coselli (80’ Anut), Torracchi, Marseglia, Varaldi, Ba (65’ Giulianelli), Gersi Bibay, Volpi (74’ Gerti Bibay). A disposizione Citti, Lici, Fedi, Natali, Alessiani, Carrara. All. Tocchini.

MASSESE 1919: Paci, Marchini, Scarf, Zavatto, Brizzi, Barachini, Andrei (75’ Del Pecchia), Sidibe, Buffa, Cornacchia, Catola. A disp. Pierucci, Berti, Bertonelli, Frosina, Bennati, Bonini, Ravenna. All. Del Nero.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Marcatore: 63’ Buffa

MONSUMMANO – La Massese era arrivata a Montecatini con il dichiarato intento di portare a casa l’ intera posta e sul neutro di Monsummano è riuscita nell’impresa.

Missione compiuta quindi per gli apuani che in classifica agganciano proprio i pistoiesi e ora al terz’ ultimo posto non sono più da soli. Su un terreno molto scivoloso per vedere la prima conclusione verso una porta bisogna aspettare la mezz’ ora quando Cornacchia dai 25 metri sfodera un fendente che impegna Cortopassi, tre minuti dopo ancora l’ attaccate bianconero si libera di quattro difensori è calcia una paio di metri fuori misura.

Al 35’ si fa vedere il Montecatini con Gersi Bibay, Paci ci mette una mano quanto basta per mandarla oltre misura. Nella ripresa le squadre sono apparse più aggressive con gli ospiti che hanno provato a spingere. Al 53’ Rinaldi da fondo campo mette in mezzo ma Paci legge tutto e ferma in presa aerea. Al 60’ un colpo di testa di Ba sorvola di poco la traversa, e al 63 Buffa approfitta di un malinteso difensivo e va a trafiggere Cortopassi per il gol partita. I termali provano una sterile reazione ma manca la lucidità per poter essere offensivi.

A fine gara mister Del Nero non nasconde la sua euforia. "Vincere era il nostro obbiettivo – ha infatti commentato a caldo – ci siamo rifatti dalla sconfitta di domenica scorsa contro la capolista, questa squadra sta crescendo, sta prendendo consapevolezza dei propri mezzi e oggi ha fatto una partita gagliarda specialmente il primo tempo ed è molto positivo perché devono entrare nella mia mentalità, era una squadra col freno a mano tirato, ora l’ abbiamo leggermente allentato, ma ha molte potenzialità, dobbiamo tirarle fuori -. Nella foto Buffa va a esultare dopo il gol.

Stefano Incerpi