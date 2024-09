Massese "Certaldo forte, ma noi siamo tosti"

La Massese ha svolto ieri il suo ultimo allenamento della settimana e vive queste ore antecedenti all’esordio nel campionato d’Eccellenza con particolare trepidazione. "Personalmente non vedo l’ora di scendere in campo a Massa – ha anticipato il tecnico Massimiliano Pisciotta –. Giocare per la prima volta nel nostro stadio davanti ai nostri tifosi sarà una bella emozione". Al debutto i bianconeri si troveranno di fronte un avversario temibile come il Certaldo. "E’ una squadra organizzata di cui si hanno un po’ meno informazioni rispetto alle altre che facevano il nostro campionato, ma i giocatori li conosciamo bene. Affronteremo questa gara sapendo che è uno scoglio difficilissimo. Sappiamo che l’anno scorso il Certaldo giocava in serie D e quindi è da prendere con le molle. Dovremo stare attenti a non concedergli occasioni per farci male restando raccolti e provando a fare il nostro gioco. Ci sarà da approcciare il match con le giuste cautele senza andare subito all’arrembaggio ma cercando di valutare bene le armi migliori e quelle peggiori degli avversi per prendere le opportune contromisure. Il tutto rimanendo sicuri e sereni".

Stati d’animi questi che la Massese sta facendo sempre più propri anche in virtù del successo ottenuto in Coppa a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta domenica scorsa. "Da parte nostra c’è grande entusiasmo, lo abbiamo dimostrato e continueremo a farlo – chiarisce Pisciotta –. E’ normale, poi, che i risultati ti giocano a favore o contro rispetto a questo. Come ho visto la squadra in quest’ultima settimana? Bella tosta! Ho un gruppo che sta crescendo in tutti gli allenamenti e va sempre in campo per migliorarsi. Come ho ribadito anche nella presentazione ufficiale i ragazzi danno sempre l’anima e sono pronti. Abbiamo preparato bene la gara e riguardo alla formazione da mandare in campo ho ancora due dubbi ma so di poter contare su tutti, anche su chi non giocherà dall’inizio".

Per quanto riguarda le defezioni, confermati i forfait di Vignali e Bartolomei. Sulla possibile data di recupero del capitano il tecnico palermitano ha preferito non sbilanciarsi. "Posso solo dire che Andrea lo aspetto a braccia aperte. E’ inutile, però, fare crono tabelle. Lui deve avere tutta la tranquillità ed il tempo necessario per ristabilirsi. Non voglio fare pronostici; vediamo giorno per giorno come si evolvono le sue condizioni".

